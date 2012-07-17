Муниципальные депутаты решили сделать ЖКХ честным

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Районные депутаты Москвы решили проконтролировать сферу ЖКХ: они собираются выявлять "липовые" ТСЖ, оценивать работу управляющих компаний, качество капитального ремонта, сообщает блог района Гольянова в «Живом Журнале».

Для этого был создан новый проект - "За честное ЖКХ". Депутаты, участвующие в этом проекте, будут регулярно выезжать на встречи с жителями, участниками ТСЖ и разбираться в вопросах на местах. 16 июля состоялась первая встреча Совета "За честное ЖКХ", который возглавил Иван Громов.