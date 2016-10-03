Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 16:59

Город

Счетчики на воду позволят сэкономить после повышения тарифов на ЖКУ в 2017 году

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2017 году в квартирах выгодно ставить счетчики на холодную воду. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил генеральный директор консалтинговой компании Бурмистр.ру, эксперт в сфере ЖКХ Юрий Кочетков.

"По холодной воде рост будет ощутимым, особенно если в квартире живут много человек – проще будет поставить счетчик. Счетчик стоит 1,5 тысячи и "отобьется" за год", – сказал Кочетков. По его словам, в среднем один человек тратит пять кубометров холодной воды и четыре-пять кубов горячей воды в месяц.

Эксперт отметил, что часто счетчики не ставят те, кто нелегально сдает квартиру, в которой никто не прописан. По законодательству в этом случае управляющая компания не может выставлять владельцу никаких счетов.

Повышение тарифов ЖКХ вынудит россиян поставить счетчики на воду

Как пишут "Известия", повышение тарифов на воду запланировано на 1 июля 2017 года. Для жителей Москвы (кроме Троицкого и Новомосковского административных округов) новый тариф на питьевую воду ориентировочно составит 36,89 рубля за кубометр (сейчас москвичи платят за холодную воду 33,03 рубля, за горячую – 163,24 рубля).

Также вырастет стоимость отопления домов, жильцы которых не установили общедомовой прибор учета тепловой энергии.

ЖКХ счетчики вода горячая вода холодная вода

