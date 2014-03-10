Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти отправлен в отставку

Лучано Спаллетти. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Лучано Спаллетти отправлен в отставку, сообщает "Спорт-Экспресс". Исполняющим обязанности назначен Сергей Семак, который в начале сезона завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу.

По информации издания, Семака в новом статусе представят команде во вторник в 11.00. Ближайший матч "Зенит" проведет в рамках чемпионата в субботу, 15 марта, против ЦСКА.

В 2014 году "Зенит" провел две официальные игры. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля подопечные Спаллетти со счетом 2:4 уступили дортмундской "Боруссии", а в воскресенье не сумели одолеть "Томь", сыграв в ничью в 20-м туре Премьер-лиги и потеряв лидерство в чемпионате России. В настоящее время "сине-бело-голубые" занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Итальянский специалист руководил "Зенитом" с 2009 года. С петербургской командой он дважды выиграл чемпионат России (2010 и 2011/12), стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также участвовал в плей-офф Лиги чемпионов.