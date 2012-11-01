Игорь Денисов извинился перед "Зенитом" и вернулся в основной состав

Игорь Денисов. Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник "Зенита" и капитан сборной России Игорь Денисов принес извинения руководству клуба. Администрация "Зенита" вернула опального игрока в основной состав команды.

"Мне потребовалось время, чтобы осознать произошедшее, - говорится в заявлении футболиста, размещенном на официальном сайте "Зенита". - В той ситуации я поступил неправильно, поддавшись эмоциям, и в итоге не смог помочь своим партнерам по команде и оправдать ожидания наших преданных болельщиков. У меня действующий контракт, я должен и хочу отработать его до конца. Я вырос и сформировался как профессионал в „Зените“ и очень хочу приносить пользу своему клубу".

С 1 ноября Денисов будет тренироваться с основным составом "Зенита".

Напомним, что Денисов отказался выходить на поле в матче против "Крыльев Советов", требуя увеличения зарплаты. Сразу после матча полузащитник был отправлен в дублирующий состав "Зенита". Также наказанию подвергся Александр Кержаков, поддержавший одноклубника.

Кроме этого, между Денисовым и новичком "сине-бело-голубых" Халком на тренировке перед игрой с "Крыльями Советов" произошла стычка.