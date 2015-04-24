Хедлайнером "Пикника "Афиши" станет Земфира

Земфира. Фото: m24.ru

25 июля в Коломенском пройдет XI музыкальный фестиваль "Пикник "Афиши". В настоящее время известны имена шести хедлайнеров: Земфира, Иван Дорн, СБПЧ и Найк Борзов, а также приглашенные британские группы Hot Chip и The Horrors. Об этом сообщает "Афиша-Город".

Земфира участвует в фестивале не в первый раз, но как всегда о программе ничего неизвестно. "Мы и сами не знаем, как это будет звучать и выглядеть. Но мы точно знаем: будут слезы, фейерверк и острое ощущение коллективного счастья", - сообщают организаторы.

Для Ивана Дорна концерт на "Пикнике" будет первым московским выступлением за последние два года. Напомним, в ноябре прошлого года у него вышел второй студийный альбом Randorn, который получил положительные оценки критиков.

Что касается Найка Борзова, он исполнит песни из альбома "Заноза" 2002 года. В пластинку вошли 10 песен, включая "Ангел и змея", "Одна она", ET и Kingsize.

The Horrors образовались в 2005 году в Лондоне. Их дебютный альбом Strange House занял 37-е место в альбомном чарте Великобритании. Второй альбом Primary Colours был записан под руководством Джеффа Бэрроу из Portishead. Всего на счету коллектива четыре альбома, причем звучание группы постоянно меняется - от одного релиза к другому.

Hot Chip играют электронную музыку и успели выпустить пять альбомов. В 2006 году группа была номинирована на Mercury Prize, а их альбом Warning стал альбомом года по версии журнала Mixmag. Два сингла с релиза попали в Top 40 Великобритании.

Впервые Фестиваль "Пикник "Афиши" прошел в 2004 году. Его хедлайнерами в разное время становились Jamiroquai, Suede, Жанна Агузарова, "Мумий Тролль", "Ленинград" и Madness. Помимо музыкальных сцен, на фестивале работают несколько десятков развлекательных площадок, проводятся мини-ярмарки и мастер-классы.

