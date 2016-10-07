Земфира пообещала не прекращать концертную деятельность

Фото: m24.ru

Певица Земфира Рамазанова пообещала не прекращать концертную деятельность. Чтобы успокоить взволнованных поклонников, певица воспользовалась Instagram своего фотографа Марины Захаровой.

"Думаю, 14-го вы испытаете культурный шок, но если этого не случится, я не пострадаю. 13-го буду у Урганта. Играть концерты буду!" – написала певица.

[html]

[/html]В посте идет речь о телеверсии концерта тура "Маленький человек", который покажут на Первом канале 14 октября. Это будет запись выступления в "Олимпийском", состоявшегося 1 апреля.

В феврале Земфира заявила, что "Маленький человек" – ее последнее турне.

"Формат туров для меня отныне исчерпан – тяжело, хлопотно, нервно…И если мне захочется дать концерт, позвольте, я сделаю это. Поэтому, пожалуйста, не списывайте меня со счетов, и уж лучше вы к нам", – написала певица на своей странице "ВКонтакте".

Также певица сообщила, что больше не будет принимать участия в телешоу и перестанет выпускать альбомы. Некоторые поклонники певицы поняли отказ от гастролей как прекращение всякой концертной деятельности.