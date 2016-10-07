Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2016, 15:41

Шоу-бизнес

Земфира пообещала не прекращать концертную деятельность

Фото: m24.ru

Певица Земфира Рамазанова пообещала не прекращать концертную деятельность. Чтобы успокоить взволнованных поклонников, певица воспользовалась Instagram своего фотографа Марины Захаровой.

"Думаю, 14-го вы испытаете культурный шок, но если этого не случится, я не пострадаю. 13-го буду у Урганта. Играть концерты буду!" – написала певица.

[html]

[/html]
В посте идет речь о телеверсии концерта тура "Маленький человек", который покажут на Первом канале 14 октября. Это будет запись выступления в "Олимпийском", состоявшегося 1 апреля.

В феврале Земфира заявила, что "Маленький человек" – ее последнее турне.

"Формат туров для меня отныне исчерпан – тяжело, хлопотно, нервно…И если мне захочется дать концерт, позвольте, я сделаю это. Поэтому, пожалуйста, не списывайте меня со счетов, и уж лучше вы к нам", – написала певица на своей странице "ВКонтакте".

Также певица сообщила, что больше не будет принимать участия в телешоу и перестанет выпускать альбомы. Некоторые поклонники певицы поняли отказ от гастролей как прекращение всякой концертной деятельности.

Ссылки по теме


Земфира заявления новости культурного мира гастрольные туры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика