"Технополис Зеленоград" даст округу 15 тысяч рабочих мест

Фото: ИТАР-ТАСС

Свободная экономическая зона "Зеленоград" даст округу 15 тысяч рабочих мест, сказал префект ЗелАО Анатолий Смирнов в телемарафоне "Округа Москвы. Итоги-2012" на телеканале "Москва 24".

"Свободная экономическая зона "Зеленоград". Ее главная задача – создание новых рабочих мест. Мы рассчитываем, что предприятия этой зоны дадут 15 тысяч рабочих мест", – сообщил он.

Префект подчеркнул, что "Технополис Зеленоград" позволяет по-прежнему являться округу центром науки. "Реализация этого проекта позволяет сохранять статус Зеленограда как центра науки. Это будет второе дыхание города", – подчеркнул префект.

Также Смирнов сказал, что часть предприятий округа собирается работать в Сколково, при этом являясь партнерами Зеленограда.