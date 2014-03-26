Полицейского в Зеленограде уволят за беспричинный удар задержанного

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейский, беспричинно ударивший задержанного после сигнала о вскрытии банкомата в одном из банков в Зеленограде, будет уволен из органов внутренних дел.

"14 февраля в 23:30 инспектор ДПС УВД по ЗелАО Москвы прибыл на сигнал о вскрытии банкоматов в офисе Зеленоградского коммерческого банка. На момент прибытия лейтенанта полиции по указанному адресу в банке уже находились сотрудники УВД, которыми были задержаны трое граждан", - сообщили "Интерфаксу" в московской полиции.

Войдя в помещение, полицейский беспричинно ногой нанес удар по голове находившемуся на полу мужчине, в результате чего последний получил различные травмы.

По результатам проверки виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей понесут строгую дисциплинарную ответственность.