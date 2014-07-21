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21 июля 2014, 08:27

Количество грабежей в Зеленограде снизилось на 40% за полгода

Зеленоград Анатолий Якунин раскрываемость преступлений

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция Зеленограда отчиталась перед главой московских правоохранительных органов Анатолием Якуниным об итогах работы за первое полугодие. В округе на 40 процентов сократилось количество грабежей, на 25 - разбоев и на 10 процентов - краж, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

За отчетный период в Зеленограде было совершено 1611 преступлений, заявил начальник УВД по Зеленоградскому округу Юрий Демин. Почти половину тяжких преступлений - 48 процентов - зеленоградским правоохранителям удалось раскрыть.

Особенно высок процент раскрытых убийств (80 процентов) и изнасилований (90 процентов). На 200 процентных пунктов увеличилась раскрываемость преступлений, совершенных преступными группировками.

В округе зарегистрировано 12 преступлений, связанных с незаконной продажей курительных смесей и выявлено 52 факта торговлей "спайсами" и их рекламы.

Якунин признал работу зеленоградской полиции, в целом, успешной, но потребовал пересмотреть тактику борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Он подчеркнул, что необходимо повысить "качество, а не количество" по этому направлению.

Кроме того, шеф московской полиции отметил, что в округе на 13 процентов возросла уличная преступность и потребовал более эффективно противодействовать нелегальной миграции.

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