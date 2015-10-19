15% автомобилистов пересядут на "Ласточку" до конца года - Ликсутов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около 15 процентов автомобилистов к концу 2015 года будут добираться от Москвы до Зеленограда на железнодорожном экспрессе "Ласточка", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

"По тем данным, которые есть у меня, мы ожидаем, что около 15% автомобилистов пересядут на экспресс, но это произойдет не ранее конца этого года. А с автобусов, которые едут сейчас между Зеленоградом и Москвой, примерно 30% пассажиров перейдут на экспресс. Автомобилистов процентов 15% перейдет до конца года", - сказал Максим Ликсутов.

"Ласточка" начала курсировать между Москвой и Зеленоградом

Движение новых скоростных составов "Ласточка" на участке Москва – Крюково – Тверь было запущено 1 октября. Они способны развивать скорость до 160 километров в час. В результате, время в пути сократилось в два раза – с 57 до 25 минут.

До Крюково стоимость билета составляет 160 рублей, а по маршруту Москва- Тверь – 400 рублей. Пассажиры также могут купить три вида абонементных билетов: на пять рабочих дней, на месяц по рабочим дням и на полный календарный месяц. При наличии абонемента скидка на проезд составит от 20% до 40% от стоимости билета.

По маршруту Ленинградский вокзал – Крюково курсирует 30 пар экспрессов в сутки, в том числе 22 пары до Крюково и восемь пар до Твери. Общее число поездов увеличилось с 84 до 114 пар в сутки.

Ранее m24.ru сообщало, что в декабре частота движения экспрессов будет увеличена до 43 пар в сутки, в том числе 30 пар до Крюково и 13 пар до Твери, а общее число поездов увеличится со 114 до 127 пар в сутки.