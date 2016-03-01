Форма поиска по сайту

01 марта 2016, 19:07

Город

Жителям Зеленограда вернули деньги за неработающий мусоропровод

Фото: m24.ru/Иван Носатов

Жителям многоэтажек в Зеленограде вернули около 100 тысяч рублей за неработающий мусоропровод, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет о домах № 2302 и 2304.

Ранее жители двух новостроек пожаловались в Мосжилинспекцию на некорректное начисление платежей за ЖКУ: они оплачивали расходы на содержание и ремонт общего имущества, в том числе услугу по эксплуатации мусоропровода. При этом на протяжении четырех месяцев он не работал.

Выяснилось, что управляющая компания избавила себя от хлопот по содержанию мусоропровода и вывозу мусора, законсервировав мусороприемники. Жильцам приходилось выносить мусор на улицу, некоторые выбрасывали его из окон.

Мосжилинспекция обязала управляющую компанию открыть мусоропроводы и пересчитать размер оплаты за период их простоя. Решение инспекции исполнено.

Напомним, в январе управляющая компания вернула жителям дома № 2303 в Зеленограде 87 тысяч рублей за неработающий мусоропровод.

