25 сентября 2012, 17:30

Город

С 1 октября в Зеленограде заработает новое кладбище

Фото: ИТАР-ТАСС

В Зеленограде в Алабушево с 1 октября начнет работать новое городское кладбище, сообщается на сайте Зеленоградского административного округа.

"Руководством Зеленоградского комплекса ритуального обслуживания завершена работа по подготовке к осуществлению захоронений, укомплектован штат сотрудников, заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, приобретены техника и инвентарь, установлены информационные вывески", - говорится в сообщении.

Помещения были укомплектованы необходимым оборудованием и программным обеспечением. Информация о разрешении захоронений на кладбище с 1 октября доведена до сведения организаций, оказывающих ритуальные услуги.

Также в материале добавляется, что для удобства жителей округа организован автобусный маршрут №24. Режим его работы соответствует режиму работы кладбища.

