Первую за семь лет берестяную грамоту нашли в Москве

Фото: Институт археологии РАН
В Зарядье на месте снесенной гостиницы "Россия" в ходе раскопок обнаружена уникальная находка – московская берестяная грамота, сообщает пресс-служба института археологии РАН.
"Особо знаменательной, чрезвычайно редкой и важной для Москвы находкой стало письмо, написанное на листе, сделанном из коры березы, то есть берестяная грамота. Она, несомненно, даст нам много новой информации о жизни средневековой Москвы", – заявил руководитель раскопок Леонид Беляев, заведующий Отделом археологии Московской Руси ИА РАН.
По его словам, найденная грамота – первая за последние семь лет и четвертая по счету. "Это частное письмо, написанное, буква к букве, отчетливым книжным почерком XIV века, на специально подготовленной полосе бересты", – отметил Беляев.
В грамоте идет речь о неудачной поездке "на Кострому" человека, имя которого остается неизвестным. Текст грамоты, его языковые и литературные свойства сейчас изучают лингвисты.
До сих пор за всю историю археологических исследований в Москве было найдено лишь три грамоты, причем только одна содержала развернутый текст.
Месяц назад ученые Института археологии РАН обнаружили в Зарядье древнейшую улицу Москвы – улицу Великая. Она проходила в районе Мокринского переулка и вела от Кремля к пристани. Улица относится к древнейшему этапу строительства города в XII–XIII веках.
Как тогда отмечал Беляев, раскоп заложили в юго-восточной части огромной площадки, где раньше была гостиница, и не прогадали. Уже верхние слои показали, что археологи оказались на трассе улицы Великой.
Почти всю ширину раскопа (6,5 метров) занимают бревна верхнего яруса мостовой XVII–XVIII веков. Из-под этого яруса видны бревна более ранних уровней. Эти бревна помогут в создании первой шкалы дендрохронологии Москвы, которую не удается построить уже несколько десятилетий.
Там же был обнаружен один из крупнейших кладов монет. Находка датируется первой половиной XVII века. Всего найдено около 43 тысяч серебряных монет. Монеты находились в трех чернолощеных сосудах – крупной кубышке, фляге и кувшине.
Найденный клад состоит из серебряных монет и медных копеек, изготовленных в технике медной чеканки. Его вес достигает 675 граммов.
Напомним, в Зарядье идет строительство своеобразного музея под открытым небом, где главным экспонатом будет сама Москва, а также русская природа. В парке воссоздадут климат и высадят растительность из четырех ландшафтных зон. Здесь будут представлены, степь, тайга, лес и болота.
Специалисты создадут искусственный микроклимат в разных частях парка с помощью новых технологий – регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. Работы по возведению парка планируется завершить в 2017 году.