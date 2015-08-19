Главный археолог Москвы: "Пока изучено не более 10% города"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

15 августа отмечался День археолога. Корреспондент M24.ru побеседовал с главным археологом Москвы Леонидом Кондрашевым и расспросил его о последних находках, кладах, борьбе с "черными копателями" и возрасте Москвы. Леонид Кондрашев рассказал, увидят ли горожане Китайгородскую стену и мостовую XVII века в Зарядье и какие ценности скрывают земли новых округов Москвы.

- Леонид Викторович, у многих людей археология ассоциируется с поиском кладов. Часто ли удается в Москве обнаружить клад?

- Клады в столице встречаются достаточно часто, ведь Москва в средние века тоже была мегаполисом. Однако нельзя сказать, что историческая часть города нашпигована ими. Отмечу, что цель археологов - не охотиться за кладами, нам важны все обнаруженные вещи, несущие историческую информацию о повседневной жизни наших предков.

Последний клад обнаружили на прошлой неделе 12 августа на улице Большая Ордынка в Кадашевской слободе. Он состоял из 1, 08 тысячи медных копеек ХVII века времен правления Алексея Михайловича. В пересчете на деньги того времени это около 11 рублей. Сумма небольшая, видимо, человек, закопавший их, был среднего достатка.

- А при каких обстоятельствах клад обнаружили? Проводили в Замоскворечье охранные раскопки?

- Совершенно верно, при охранных раскопках. Вообще этот объект с непростой судьбой. Когда-то в Кадашах была фабрика, производящая в разное время то колбасу, то ваксу. В 1990-е годы эту территорию решили застроить. Разработали проект шестиэтажного офисно-жилого комплекса, но строительство свернули, так как объект подвергся обширной критике. Теперь решили снова строить, но малоэтажные дома. А перед началом строительства мы должны провести раскопки. Начали летом этого года и уже нашли клад, а еще будем копать один или два месяца.

- Общая сумма клада небольшая, в чем же тогда его ценность?

- Он интересен тем, что на его примере мы можем проследить, как в Москве в шестидесятые годы XVII века вместо серебряных момент стали чеканить медные. Серебра не хватало, и кому-то пришла в голову эта идея. Ими стали расплачиваться, при этом налоги собирали серебряными монетами. В результате медные деньги обесценивались и вскоре за одну серебряную копейку давали 13 медных. Это привело к "медному бунту". Видимо, какие-то недоверчивые люди, которые считали, что их не обманешь, решили закопать эти деньги до лучших времен.

- Кстати, в июле на территории ВДНХ был найден клад как раз из серебряных монет. Это случайная находка или здесь ведутся раскопки? Вообще на ВДНХ планируются археологические работы?

- На ВДНХ раскопки не ведутся и пока не планируются. Дело в том, что на этой территории до строительства выставки были леса и поля. Кстати, и место под выставку выбрали неслучайно, изначально ее планировали как сельскохозяйственную.

В средние века здесь пролегала известная дорогая в Троице-Сергиеву лавру. Это были довольно глухие места, они славились своим криминальным характером. Сохранилась даже легенда о Таньке-богатырше, которая грабила прохожих. Остановок по этой дороге было две: село Алексеевское – там находился царский дворец, а следующая – уже Ростокино. Клад же серебряных монет достоинством 15-20-50 копеек 20-х годов XX века обнаружили случайно при прокладке кабеля. По всей вероятности, он имеет криминальный характер, иначе как объяснить, что человек вышел в поле и спрятал его вдали от домов.

- Однако не у всех, кто ведет раскопки, благородные цели. Есть и те, кто ставит задачу извлечь из земли только ценный металл. Много ли в Москве "черных копателей"?

- Их стало меньше после принятия в 2013 году федерального закона №245 о пресечении незаконной деятельности в области археологии. По этому закону "черных копателей" могут либо оштрафовать, либо даже лишить свободы в зависимости от степени разрушения памятника.

На территории Москвы мы стараемся не допустить таких случаев, поэтому громких историй не было. За два года зафиксировано всего пять-шесть конфликтных ситуаций, связанных с тем, что при строительстве домов обнаруживались археологические объекты, не внесенные в список охраняемых памятников. Мы выносили предписание прекратить работы, нас слушались, поэтому до судов ни разу не дошло.

- А как вы обнаруживаете "черных копателей"?

- Это непросто. Их должны поймать специально уполномоченные лица, инспекторы или сотрудники полиции с поличным: с выкопанным артефактом, с лопатой или металлоискателем. Поэтому, чтобы полицейские смогли отличить ученых от ненастоящих археологов, сейчас готовится специальная методичка. Мы пропишем в ней основные критерии, по которым они должны отличать "черных копателей". Если работает ученый, то у него должен быть при себе открытый лист на проведение раскопок, выданный институтом археологии РАН. В этой же методичке будут выжимки из статей, по которым полицейские смогут открыть дело об административном правонарушении.

- Когда планируете выпустить методичку? Какие объекты попадут под контроль сотрудников полиции?

- К будущей весне, то есть к следующему полевому сезону. Наиболее охраняемой станет зона ТиНАО. Здесь мы даже создадим группу общественных инспекторов из местных жителей, потому что археологи и сотрудники полиции не смогут все сами осматривать. Всего на территории новых округов Москвы выявлено 122 памятника археологии. Будем обращаться к жителям за помощью, чтобы они сигнализировали участковым или археологам, если встретят подозрительных личностей.

- Сколько человек будет в группе общественных инспекторов? Как они будут охранять памятники?

- Нам нужно 30-40 человек. Это не значит, что они будут стоять круглосуточно рядом с памятником, как пугала, и отгонять людей. Они будут ходить в рейды, сменяя друг друга.

- Какие ценности хранит земля присоединенных территорий?

- Здесь много интересных памятников. Например, есть остатки древнего летописного города Перемышля-Московского в 12 км к юго-западу от Подольска на реке Пахра. На Пахре также есть остатки русского редута, который использовался как фортификационные сооружения во время Тарутинского маневра Кутузова в первых числах сентября 1812 года.

Кроме этого, на присоединенных территориях очень много курганов и древних поселений. Вообще на этой местности люди охотно селились, она была выгодна для проживания.

– Вы сказали, что на территории ТиНАО 122 памятника археологии. Известны ли их границы, ведь это важно при строительстве зданий?

- Работа по выявлению границ продолжается второй год. Там уже находится наша команда. Более того, мы объявили конкурс на определение границ 35 археологических объектов в ТиНАО. Ближе к осени начнем работу, когда не будет высокой травы и морозов. Выберем из пяти-шести археологических организаций, действующих в Москве, ту, у которой будет лучшее предложение.

- В этот полевой сезон в Зарядье обнаружили древнюю Китайгородскую стену и мостовую XVII века. Смогут ли их увидеть москвичи и гости города, когда в Зарядье построят парк?

- Мостовую сохранять в том виде, в котором раскопали, не будем. Все ее плахи демонтированы, так как плохо сохранились. Китайгородскую стену показать достаточно сложно, так как она находится на глубине около трех метров. Если к набережной будет специальный проход под дорогой, это позволит нам ее показать. В других местах, там, где она действительно на большой глубине, обозначим специальным знаком ее местоположение. Сейчас идет большая работа с проектировщиками, будем надеяться, что в 2017 году стену все увидят.

- Что еще интересного удалось обнаружить в Зарядье?

- Обнаружили выстреленные пули, ядра от пищали и каменные ядра. Это может быть очень интересно военным историкам, так как ярких следов военных событий XVI века очень мало. Известны два больших татарских набега, от татар Иван Грозный даже сбегал из Москвы. Возможно, предметы вооружения относятся к этим набегам, а может быть, и нет. Ответ нам дадут военные историки.

- Часто ли сами москвичи обращаются к вам с находками?

– Постоянно. В основном любят приносить внутренние раковины головоногих моллюсков - белемниты, их еще называют "чертовы пальцы". Все ошибочно считают, что это наконечники каменных орудий. Приносят также гвозди, черепки, но ничего ценного пока не было.

- Сколько, по-вашему, лет Москве? Несколько лет назад на территории Нескучного сада археологи раскопали даже палеолитическую стоянку.

- В небольшом раскопе действительно были найдены палеолитические орудия, их возраст 120 тысяч лет. Находки показали, что первые заселения Москвы проходят в эпоху палеолита. Конечно, это стоянки, а не поселения. А вот когда возникло первое поселение, вопрос дискуссионный. По устоявшейся традиции, возраст города отсчитывается от 1147 года, с первого упоминания о Москве в летописи. Но сам характер фразы: "Приди ко мне брате в Московъ", говорит о том, что место уже было обжитым.

Я сам являюсь сторонником более раннего происхождения города. На территории Данилова монастыря найдено селище Х века, относящееся к эпохе ранней славянизации. На территории Кремля обнаружена печать 1096 года, а при строительстве храма Христа Спасителя найдены монеты IX века. Но монеты могли быть из более поздней торговой экспедиции, а печать из княжеского архива, хранящегося много веков. В общем, вопрос о возрасте Москвы остается открытым.

- А вообще важно, сколько нашему городу лет?

- Мы любим свой город не за то, что он древнее или моложе. Если он окажется древнее, то ничего не изменится. Но это важно для научной истины.

- На территории Ново-Екатерининской больницы обнаружили много находок , в том числе 500 ценных. Что из найденного представляет интерес? Будет ли они выставлены на территории больницы, как планировалось?

- Здание больницы отдадут под Мосгордуму. Вопрос об организации экспозиции сейчас обсуждается. Пока они являются частью фонда музея истории Москвы.

Если музей сочтет, что в Ново-Екатерининской больнице есть условия для хранения там вещей, то ничего не помешает делать там временные выставки.

Экспонатами могут стать два с половиной килограмма самоцветного камня - граната, месторождение которого находится под Петрозаводском. Видимо, камни вывезли в XVII веке во время столкновения в Карелии русских со шведами.

Очень интересная находка – наградной жетон, который выдавали во время царских забав. Это первый прообраз государственной награды в виде маленького топорика с орнаментом. Кроме этого, обнаружили монеты Священной Римской империи, старинные государственные награды Западной Европы, а также бытовую утварь и украшения.

- Что на месте Ново-Екатерининской больницы было раньше?



- Когда-то там был парк, в результате археологических работ обнаружили расположение дорожек. А под парком еще раньше, в XVII веке, располагались усадьбы, видимо, начальников среднего уровня, потому что нашли очень много вещей, относящихся к военному быту.

- Какие раскопки планируете начать в ближайшее время?

- Осенью собираемся раскапывать Софийскую набережную. Точная дата определится после того, как выберут застройщика. В целом же работы проведем везде, где будут строить на месте памятников археологии.

- Как вы считаете, можно археологам найти в Москве что-то интересное, ведь центр столько раз перекопан: тянулись коммуникаци, прокладывалось метро?

- Москва, конечно, город с очень активной жизнедеятельностью, во многих местах археологический слой уничтожен или переотложен, но изучено не больше 10% города.

- То есть ученым хватит изучать многие века?

- Да, хватит и нашим детям, и внукам.