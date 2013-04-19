Форма поиска по сайту

19 апреля 2013, 12:19

Город

Напротив парка "Зарядье" построят пристань

Москва объявила конкурс на создание концепции парка "Зарядье"

Напротив парка "Зарядье" планируется создать пристань. Работы по созданию парка "Зарядье" на месте снесенной гостиницы "Россия" начнутся уже в этом году.

Конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" стартует 19 апреля. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, определиться с проектом планируется до конца года, сообщает телеканал "Москва 24".

Кузнецов отметил, что и Кремль, и "Китай-город", и создающийся парк "Зарядье" должны превратиться в центр общественной жизни. В парке хотят создать музеи, которые рассказывали бы москвичам и гостям столицы об истории Зарядья, сообщает "Интерфакс".

Парк будет выходить на набережную, а на противоположной стороне Москвы-реки создадут пристань. Несмотря на это, шестиполосное движение по Москворецкой набережной планируется сохранить, отметил главный архитектор Москвы.

Кузнецов добавил, что в будущем навигация по Москве-реке может стать круглогодичной.

