Информационный павильон об истории Зарядья откроется в следующем году

Фото: parkzaryadye.com

Весной 2014 года со стороны Васильевского спуска откроется информационный павильон, в которым наглядно покажут историю Зарядья и концепцию будущего парка. Об этом на пресс-конференции с победителями конкурса на концепцию парка "Зарядье" сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Сергея Кузнецова, павильон будет работать минимум до окончания работ по созданию парка "Зарядье".

Кроме того, совместно с Минприроды России прорабатывается возможность размещения на территории парка экспозиции, посвященной природному многообразию России.

Главный архитектор добавил, что в концепцию победителя еще будут вноситься изменения. Однако все, что представили победители конкурса - осуществимо.

Сергей Кузнецов отметил, что Москомархитектура скорее всего подключит российскую команду архитекторов из ТПО "Резерв" к проектированию парка. Она заняла второе место в конкурсе.

Объявлен победитель конкурса на концепцию парка "Зарядье"

"У нас не стояла задача создать гигантскую группу, которая займется проектированием. Но есть много специфических вопросов, в решении которых помогут российские коллеги. Мы планируем подключить российскую группу, которая на конкурсе заняла второе место", - рассказал главный архитектор.

Он добавил, что к работе над проектом парка также привлекаются директора крупнейших парков мира. "Мы находимся в постоянном контакте с директорами крупнейших парков мира, большая часть программы развития парка в том, как сделать его окупаемым не только за счет торговли внутри парка", - сообщил Сергей Кузнецов.

Главный архитектор отметил, что полностью парк вряд ли окупится, однако такие траты имеют и положительный эффект для города. По его словам, это позитивные "инвестиции в городскую среду".

Напомним, международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Зарядье" завершился в ноябре 2013 года. Победителем стал международный консорциум во главе с компанией Diller Scofidio + Renfro (США). Их проект основан на принципах ландшафтного урбанизма. На территории парка авторы планируют создать четыре природные зоны - тундру, степь, лес и болота, которые будут пересекаться между собой и одновременно подчеркивать особенности прилегающих территорий.