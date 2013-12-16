"Зарядье" и Замоскворечье планируют связать пешеходными маршрутами

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Архитекторы парка в Зарядье раскрыли новые детали проекта

Продолжением прогулочной зоны будущего парка "Зарядье" может стать пешеходный маршрут, который соединит парк с районом Замоскворечья. Об этом на пресс-конференции c победителями конкурса на концепцию парка "Зарядье" рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, ряд улиц в центре Москвы могут стать пешеходными, в том числе и Варварка. "Вместе с концепцией развития парка "Зарядье" появилась концепция развития территорий, прилегающих к "Зарядью". Это развитие Большого Москворецкого моста, района Замоскворечья и набережных. Эта работа будет добавлена к концепции", - отметил Сергей Кузнецов.

Он добавил, что сейчас ведется работа над уточнением концепции парка "Зарядье", в том числе и в транспортном ключе, касающемся ограничения автомобильного движения рядом с парком.



Определен победитель конкурса на концепцию парка "Зарядье"

В свою очередь, и.о. директора ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" Карима Нигматулина сообщила, что часть Кремлевской набережной также планируют сделать пешеходной. "Учитывая создание пешеходной территории парка "Зарядье", необходимо в значительной мере перенести прогулочные дорожки и на территорию Кремлевской набережной. Таким образом, парк и Кремлевская набережная должны быть одним целым, комфортным для туристов-пешеходов пространством", - пояснила она.

Карима Нигматулина отметила, что сразу сделать Кремлевскую набережную пешеходной не получится. "Какие-то варианты для того, чтобы сделать набережную более комфортной для пешеходов, мы будем искать", - добавила она.

Главный архитектор Москвы также подчеркнул, что доступ храмам, которые уже находятся на территории будущего парка "Зарядье", и доступ к монастырям на улице Варварка не будет ограничен заборами или иными конструкциями.

Напомним, международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Зарядье" завершился в ноябре 2013 года. Победителем стал международный консорциум во главе с компанией Diller Scofidio + Renfro (США). Их проект основан на принципах ландшафтного урбанизма. На территории парка авторы планируют создать четыре природные зоны - тундру, степь, лес и болота, которые будут пересекаться между собой и одновременно подчеркивать особенности прилегающих территорий.