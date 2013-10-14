Реставрация Английского подворья может начаться уже в этом году

Фото: здание Английского подворья в Зарядье. Фото: ИТАР-ТАСС

Реставрационные работы в Английском подворье на улице Варварка в самом центре Москвы могут начаться уже в этом году, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

По словам Кибовского, проект реставрации уже готов, но начало работ будет зависеть от планов федерального Минкультуры и от погоды, сообщает телеканал "Москва 24".

Сегодня в построенном в XVI веке здании Английского подворья располагается филиал Музея Москвы.

Руководитель Мосгорнаследия также положительно оценил работу, которая ведется по конкурсу на проект создания парка "Зарядье", который собрал свыше ста участников. Его финалистами стали интернациональные консорциумы, во главе которых стоят компании из США, Нидерландов, Китая, Великобритании, Германии и России. Результаты конкурса будут известны 12 ноября.

Глава Мосгорнаследия отметил, что участие выдающихся иностранных архитекторов в московских конкурсах говорит о том, что столица России перестала быть "архитектурным гетто".