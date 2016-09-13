Круговую панораму откроют в парке "Зарядье"

Фото: mos.ru
Круговая панорама появится в медиацентре парка "Зарядье", сообщает mos.ru.
На экранах в круглом зале высотой 10–12 метров покажут, как создавались природно-ландшафтные зоны, "парящий" мост и другие объекты. Также там можно будет посмотреть кадры из жизни района Зарядье, и как менялась улица Варварка на протяжении XIX–XX веков.
Дополнит картину интерактивный пол: изображения будут передаваться на него в синхронном режиме. Помимо панорамы, в медиацентре будут работать кафе и музейный магазин.
Парк "Зарядье"Парк "Зарядье" планируют открыть осенью 2017 года.
В строящемся на месте снесенной гостиницы "Россия" парке воссоздадут климат и высадят растительность из четырех ландшафтных зон. Здесь будут представлены степь, тайга, лес и болота. "Зарядье" будет всесезонным – в павильонах создадут искусственный климат.
Также там появится "парящий" мост, где с высоты более 100 метров открывается вид на Кремль, парк и набережные.
В состав парка войдут: медиа-центр с культурным комплексом и магазином сувениров, познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", а также рестораны, кафе и паркинг площадью более 20 тысяч квадратных метров. Парк сможет принять около 12 миллионов человек ежегодно.