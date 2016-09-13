Круговую панораму откроют в парке "Зарядье"

Круговая панорама появится в медиацентре парка "Зарядье", сообщает mos.ru.

На экранах в круглом зале высотой 10–12 метров покажут, как создавались природно-ландшафтные зоны, "парящий" мост и другие объекты. Также там можно будет посмотреть кадры из жизни района Зарядье, и как менялась улица Варварка на протяжении XIX–XX веков.

Дополнит картину интерактивный пол: изображения будут передаваться на него в синхронном режиме. Помимо панорамы, в медиацентре будут работать кафе и музейный магазин.