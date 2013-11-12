Назван победитель конкурса на концепцию парка "Зарядье"

Лучший проект парка "Зарядье" представила американская компания

Победителем международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье" стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro. В нее входят представители Германии, Италии, США, Дании, Великобритании и России. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конкурса, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект команды предлагает разбить парк на несколько зон, которые будут отображать 4 российских пейзажа: лес, болото, степь и тундру. Искусственный микро-климат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

"Второе место досталось консорциуму ТПО "Резерв" из России, а третье заняла команда во главе с бюро MVRDV из Нидерландов", - добавил Кузнецов.

Финансирование проекта-победителя будет проводиться за счет городского бюджета. Его приблизительная стоимость оценивается в 150-200 миллионов долларов. Окончательная стоимость строительства парка станет известна в 2014 году, заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, столичные власти вместе с победителем составят техническое задание, где будут описаны все идеи создания парка. При этом при строительстве будут учитываться и удачные идеи других участников конкурса.

Определен победитель конкурса на концепцию парка "Зарядье"

"После строительства парк будет посещать 20 миллионов человек в первый год", - заявил руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Он подчеркнул, что парк "Зарядье" должен быть продолжением Красной площади и ее конкурентом. Здесь будет располагаться начальная и конечная точка маршрута для туристов. Парк станет новым символом Москвы и поводом для гордости россиян.

Накануне столичные власти отобрали три проекта-финалиста международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье". Финалисты конкурса учли все пожелания московских властей и создали проекты не просто реконструкции данной территории, но и гармоничного включения Зарядья в исторический центр города.

"Парк в Зарядье - это масштабный проект, который мы, возможно, дополним", - заявил Сергей Собянин в понедельник на заседании жюри международного конкурса.

Так, улицу Варварку планируется сделать полностью пешеходной для того, чтобы вписать исторические здания в контекст парка и соединить его с Красной площадью. "Помимо этого мы намерены расширить часть Москворецкой набережной, которая примыкает к Зарядью, и сделать этот участок пешеходным", - пояснил мэр.

Он также отметил, что в планах властей столицы благоустроить и организовать общественную зону на части Большого Москворецкого моста, со стороны будущего парка.

Напомним, что "Зарядье" станет первым построенным парком в столице за последние 50 лет. При его создании будут продемонстрированы последние достижения, методы, материалы и технологии в области ландшафтного дизайна.

Победителя конкурса на застройку "Зарядья" объявят в ноябре

Открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции парка, который появится на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Кремля, стартовал в апреле. Для участия были приглашены как российские, так и зарубежные архитектурные бюро. Всего в конкурсе приняло участие более 400 компаний из 27-ми стран мира.

Москвичи и гости столицы могут ознакомиться с предложениями всех финалистов конкурса на выставке "Открытый город. Новая градостроительная политика Москвы", которая откроется 13 ноября в анфиладе главного здания Государственного музея архитектуры имени Щусева.