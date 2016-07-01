Деревья-крупномеры появятся в Зарядье к концу года

Фото: m24.ru

К концу этого года в парке "Зарядье" высадят деревья-крупномеры – более двух метров высотой, с хорошо сформировавшейся кроной и развитой корневой системой. Об этом сообщил генеральный директор "Мосинжпроекта" Марс Газизуллин в пятницу на презентации проекта парка на Московском урбанистическом форуме.

По словам Газизуллина, деревья высадят со стороны Васильевского спуска. Посадки начнутся в осенью и закончатся к ноябрю-декабрю.

Он также коснулся строительства парка. По его словам, на данный момент выполнено 50 процентов работ по коммуникациям и инженерным сетям, полностью они будут завершены к концу лета.

"Москва в деталях": Каким будет парк "Зарядье"

"Кроме того, в активной стадии находится процесс сооружения причальной стенки, которая в этом году будет отделана гранитом. В следующем году планируется завершить ее благоустройство", – цитирует Газизуллина "Интерфакс".

Также, по его словам, подходят к концу работы по монолитному каркасу паркинга, скоро начнутся работы по ландшафту. Филармония на территории парка откроется в 2018 году.

Ландшафтный парк "Зарядье" площадью 10,9 гектар возводится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Он строится по концепции, разработанной интернациональным консорциумом во главе с архитектурным бюро DillerScofidio+Renfro.

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Согласно проекту, парк должен отражать разнообразие растительного мира четырех климатических зон России. Высаженные в парке растения могут быть как оригинальными представителями этих климатических зон, так и районированными копиями, адаптированными для условий Москвы.

В "Зарядье" появятся смотровая площадка с выходом к Москве-реке ("парящий" мост), научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, медиа-центр, а также предприятия общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг и вспомогательные помещения. Зимой в парке будет действовать главная снежная горка города. Стоимость проекта составляет более 13 миллиардов рублей.

Парк, открытие которого запланировано ко Дню города в 2017 году, сможет принимать до 12 миллионов человек в год.