21 октября 2014, 12:28

Транспорт

На станции "Речной вокзал" человек упал на рельсы

Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

На станции метро "Речной вокзал" Замоскворецкой линии метро пассажир упал на рельсы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в 11.58, движение удалось восстановить в 12.04.

Состояние пострадавшего неизвестно. Пресс-служба подземки отмечает, что метрополитен "приложил все усилия для скорейшего восстановления движения".

Добавим, 20 октября в метро произошел похожий случай, но там пассажир на "Чкаловской" спустился с платформы на путь, чтобы поднять личную вещь, упавшую на рельсы. Теперь его ожидает крупный денежный штраф, так как все происходящее было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

