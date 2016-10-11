Герои Бунина встретятся на экскурсии по Замоскворечью

Фото: wikimedia.org

Переулками Замоскворечья пройдутся вместе с экскурсоводом Алексеем Дедушкиным участники прогулки, которая состоится 11 октября. Об этом сообщается на сайте общества пеших прогулок "Москваход".

Маршрут будет лежать между двумя улицами – Полянкой и Ордынкой. Именно здесь расположено множество старинных переулков, на которых словно замерло время.

Раньше здесь жило среднее купечество. На экскурсии гости узнают тайны героев Ивана Бунина, увидят дом художника Василия Тропинина, побывают в Марфо-Мариинской обители, вспомнят о великой княгине Елизавете Федоровне.

Также москвовед Алексей Дедушкин расскажет, где находятся цветаевские места и в каком доме родился Николай Бухарин.