Новые дороги на территории ЗИЛа построят за три года

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

В течение трех лет на территории ЗИЛа планируется построить 20 километров новых дорог, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство будет вестись как за счет города, так и с привлечением средств инвесторов.

"Всего на территории бывшего завода имени Лихачева в рамках реновации промзоны планируется построить около 20 километров новых дорог", – сказал Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что на северном участке территории ЗИЛа уже реализуется проект по строительству крупного жилого квартала, благоустройству набережной, возводится здание филиала музея "Эрмитаж" и другие объекты.

Напомним, в октябре 2014 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более двух миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион – жилая площадь с социальной инфраструктурой.

300 гектаров промзоны ЗИЛ ждет масштабная реорганизация

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.