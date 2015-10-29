Новые дороги на территории ЗИЛа построят за три года

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев
В течение трех лет на территории ЗИЛа планируется построить 20 километров новых дорог, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, строительство будет вестись как за счет города, так и с привлечением средств инвесторов.
"Всего на территории бывшего завода имени Лихачева в рамках реновации промзоны планируется построить около 20 километров новых дорог", – сказал Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса напомнил, что на северном участке территории ЗИЛа уже реализуется проект по строительству крупного жилого квартала, благоустройству набережной, возводится здание филиала музея "Эрмитаж" и другие объекты.
Напомним, в октябре 2014 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более двух миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион – жилая площадь с социальной инфраструктурой.
Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.
Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.
Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.
