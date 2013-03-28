На территории ЗИЛа появится один из крупнейших спортцентров Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках проекта "Полуостров ЗИЛ" на территории завода появится один из крупнейших спортивных центров города. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал директор ЗИЛа Игорь Захаров.

"На части территорий будет построен один из крупнейших спортивных центров, включающий в себя хоккейную площадку, гостиницу, паркинги и различные спортивные сооружения", - сказал Захаров.

По его словам, всего инвесторам будет предложено около 36 гектаров земли, на которых будет возводиться жилье, торговые центры, офисы, а также школа и детские дошкольные учреждения.

"На торги будут выставляться 36 гектаров, разделенные на отдельные участки. Эти торги смогут состояться в ближайшее время", - отметил глава завода.

Как ранее сообщал M24.ru, в рамках проекта планируется создание на бывшей территории завода полноценной транспортной системы. Полуостров обеспечат автобусами и маршрутными такси, кроме того, там появится новая станция метро Замоскворецкой линии и транспортно-пересадочный узел, связанный с железной дорогой.

Помимо этого рассматривается предложение по переоборудованию заброшенных заводских цехов в крытые автопарковки и создание велосипедных маршрутов вдоль реки.