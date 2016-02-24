Станцию МКЖД "Технопарк" могут достроить до конца года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Власти Москвы планируют до конца года достроить станцию "Технопарк" МКЖД, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на коллегии Стройкомплекса.

"В прошлом году мы открыли станцию метро "Технопарк", а в этом году планируем открыть станцию "Технопарк" Малого кольца железной дороги. Две эти станции существенно улучшат транспортную доступность территории бывшего завода "ЗИЛ" и строящихся здесь объектов", – сказал он.

Марат Хуснуллин добавил, что на месте завода "ЗИЛ" сейчас строят жилье и социальные объекты, а также построили ледовый комплекс "Арена легенд".

Ранее глава Стройкомплекса сообщил, что более 50 процентов всей недвижимости в Москве было построено в ТиНАО и промзонах.

Как МКЖД экономит время

Напомним, в октябре 2014 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более двух миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион – жилая площадь с социальной инфраструктурой.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысячи человек.

Кроме того, на территории "ЗИЛа" планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.