На фестивале Туве Янссон покажут спектакли о муми-троллях

В детской библиотеке КЦ ЗИЛ проходит фестиваль Туве Янссон

В детской библиотеке Культурного центра ЗИЛ с 24 по 30 ноября устроят фестиваль, посвященный юбилею финской писательницы Туве Янссон. Гостей ждут спектакли о муми-троллях, выставки и даже мастер-классы по мультипликации.

Посетители ЗИЛа увидят авторские иллюстрации Янссон к ее же произведениям, редкие фотографии, а также красочно оформленные цитаты из любимых с детства книг. Студия Mama’s Place проведет для самых маленьких гостей фестиваля специальную программу по мотивам произведений Янссон. Кроме того, можно будет увидеть мультфильмы.

Слушать отрывки из книг о муми-троллях и писать обитателям Муми-дола поздравительные открытки можно будет 24 ноября с 17.00. Встреча с традиционной скандинавской культурой и мастер-класс по изготовлению вепсских кукол (подружек домовых) пройдет 25 ноября в 15.00. А в 17.00 гостей фестиваля пригласят на мастер-класс по созданию мультфильмов. Участники занятия снимут мультик "Чаепитие у Муми-мамы", артистами станут мягкие игрушки.

Рисовать муми-троллей можно будет 26 ноября с 17.00. 27 ноября в ЗИЛе пройдет квест "Поиск сокровищ", участники которого вспомнят сюжеты книг Янссон.

Выходные фестиваля будут театральными. Гостям покажут спектакли "Муми-тролль и Алмазное поле" (29 ноября в 13.00), "Муми-тролли и новый друг" (29 ноября в 15.00), "Муми-тролль и пес Юнк" (30 ноября в 13.00), "Муми-тролли и первый снег" (30 ноября в 15.00). Кроме того, ждет любителей Туве Янссон и постановка о самой великой писательнице - "Кто утешит Кнютта" (30 ноября в 17.00).

Вход на события фестиваля свободный (на некоторые необходимо предварительно зарегистрироваться).