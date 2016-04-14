Комплекс водного спорта в Парке легенд достроят до конца 2016 года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строительство комплекса водного спорта в Парке легенд на территории бывшего завода ЗИЛ планируется завершить в третьем квартале 2016 года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Общая площадь пятиэтажного комплекса составит 28,5 тысячи квадратных метров. В нем будет Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, три закрытых бассейна и один открытый, зона для занятий фитнесом и универсальный спортивный зал.

Также на прилегающей территории устроят автостоянку на 101 место, из них пять – для автобусов.

В настоящее время на территории комплекса идут отделочные и пусконаладочные работы в вестибюле, фасады готовы на 70%. Еще завершено благоустройство территории между водным центром и Ледовым дворцом, где в мае 2017 года пройдет чемпионат мира по хоккею.