13 октября 2016, 17:34

ЗИЛ в стиле ретро: антикварно-винтажная ярмарка соберет любителей старины

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Культурный центр ЗИЛ 15 октября перенесется в прошлое: там откроется антикварно-винтажная ярмарка. Об этом сообщают организаторы.

Участвовать в ней смогут как взрослые, так и дети. Специально для маленьких гостей от 5 до 12 лет заработает блошиный рынок, на котором они смогут приобрести настоящие богатства: от старинных игрушек до редких открыток. Если ребенок заскучает, его можно проводить в детскую комнату с играми начала XX века.

Мамы в это время будут увлечены модным показом и смогут посетить салон красоты от проекта Retrolooks, где преобразятся в красоток любой эпохи.

Папы отведут душу в ретро-фотостудии, где им сделают семейный портрет по технологии начала XX века.

Помимо этого, весь день в ЗИЛе будут проходить лекции, выставки, концертная программа. Так, в 12:00 выступит певица Ксения Рубан с попурри советских песен, в 13:00 состоится дефиле мод 40-50-х годов, в 14:00 гости послушают лекцию Александры Селивановой "Архитектурная оболочка для социальных экспериментов. СССР, 1920-е", в 15:00 начнется концерт Алисы Тен с французскими, испанскими, португальскими песнями, а завершится праздник в 17:00 лекцией "История сладкой империи купцов Абрикосовых".

Время: 15 октября, с 12:00

Место: Восточная ул., 4

