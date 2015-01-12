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Культурное наследие

12 января 2015, 15:07

Начато расследование по факту незаконного сноса здания литейного цеха ЗИЛа

ЗИЛ культурное наследие незаконный снос строительство и реконструкция снос зданий

Фото: M24.ru

Столичные власти признали незаконным снос здания бывшего литейного цеха завода ЗИЛ. Строение снесли в начале этого года, никакого разрешения на свои действия застройщик не получил, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Здание находилось по адресу улица Автозаводская, дом 23, корпус 4.

Сообщение о незаконном сносе памятника архитектуры поступило в Мосгорнаследие 10 января. Инспекторы департамента выехали на место событий, чтобы проверить информацию. Однако частная охрана стройплощадки отказалась пускать их на территорию объекта.

Проблему удалось решить только после того, как на место событий прибыл наряд полиции. Выяснилось, что большая часть здания к тому моменту была снесена. В отношении собственника начато административное расследование. Компании грозит штраф в размере 5 миллионов рублей.

Отметим, что здание литейного цеха было построено по проекту инженера-конструктора Александра Кузнецова в 1916 году.

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