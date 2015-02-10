На территории завода ЗИЛ загорелся мусор

Фото: Читатель M24.ru Михаил

Читатель M24.ru Михаил сообщает о пожаре на территории завода ЗИЛ.

Сообщение о ЧП подтверждают в МЧС. По данным спасателей, там горит мусор на площади в 20 квадратных метров, пламя уже локализовано. Сведений о пострадавших нет.

Видео: Читатель M24.ru Евгений

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