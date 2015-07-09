Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля 2015, 10:37

Город

Основной причиной пожара на ЗИЛе назвали сварочные работы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Причиной крупного пожара на ЗИЛе стали нарушения при сварочных работах. Они проводились в трехэтажном производственном здании, где и возникло возгорание, сообщает МИА "Россия сегодня".

Огонь вспыхнул в административном здании на территории завода 8 июля около 13.00. В 13.10 на место прибыли первые пожарные бригады. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован.

Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.

Ссылки по теме


По данным "Мосэкомониторинга", концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превысила норму – около места пожара развернули мобильную лабораторию.

Однако многие москвичи, живущие в центре столицы, поздним вечером жаловались на неприятный химический запах. В МЧС связали его возникновение с пожаром на ЗИЛе.

Неприятный запах рассеялся лишь ночью.

ЗИЛ МЧС пожары возгорания сварка чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика