Основной причиной пожара на ЗИЛе назвали сварочные работы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Причиной крупного пожара на ЗИЛе стали нарушения при сварочных работах. Они проводились в трехэтажном производственном здании, где и возникло возгорание, сообщает МИА "Россия сегодня".

Огонь вспыхнул в административном здании на территории завода 8 июля около 13.00. В 13.10 на место прибыли первые пожарные бригады. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован.

Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.

По данным "Мосэкомониторинга", концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превысила норму – около места пожара развернули мобильную лабораторию.

Однако многие москвичи, живущие в центре столицы, поздним вечером жаловались на неприятный химический запах. В МЧС связали его возникновение с пожаром на ЗИЛе.

Неприятный запах рассеялся лишь ночью.