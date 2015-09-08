Сады, школы и филиал "Эрмитажа" построят на территории ЗИЛа

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В ближайшее время начнется строительство первого жилого дома на территории бывшего завода ЗИЛ, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, работы ведутся за счет средств инвестора. "Всего в планах инвестора строительство около 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости на этом участке", – сказал Хуснуллин.

Кроме жилой недвижимости за счет средств инвестора на участке построят всю необходимую инфраструктуру. Это 12 детских садов на 1440 мест, три школы на 3300 учеников и учреждения дополнительного образования.

Также инвестор проекта за свой счет построит на территории ЗИЛа филиал всемирно известного музея Эрмитаж. Строительство филиала может начаться в 2017 году.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Напомним, в октябре прошлого года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более двух миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион – жилая площадь с социальной инфраструктурой.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.