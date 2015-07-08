Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ потушили

Горящий склад на территории завода ЗИЛ может обрушиться - МЧС

Пожар в здании на территории бывшего завода ЗИЛ ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"В 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован", – отметили в ведомстве. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.

Ущерб от пожара в здании на территории завода ЗИЛ возместит арендатор помещения. Здание, ставшее эпицентром пожара, находится в пользовании частной компании на основании договора аренды и используется в качестве склада.

Напомним, огонь вспыхнул в административном здании на территории завода около 13.00. В 13.10 на место прибыли первые пожарные бригады. На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По предварительным данным, здание могло загореться из-за взрыва газа, никто при этом не пострадал.

Ранее m24.ru сообщало, что концентрация загрязняющих веществ вблизи от пожара на территории ЗИЛ не превышает норму. Сейчас на месте пожара находится передвижная лаборатория "Мосэкомониторинга".

По данным станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных с подветренной стороны от места пожара на улице Гурьянова и Кожуховском проезде, концентрации вредных веществ не превышают нормативов.