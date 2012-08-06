"Вечерняя Москва": понедельник, 6 августа 2012 года

Льготники будут ездить в маршрутках бесплатно

В скором времени проезд на маршрутном такси станет для льготников бесплатным. С такой инициативой выступили столичные власти. Льготники – это весьма серьезная доля в общем объеме пассажиропотока. Так, по информации ГУП "Мосгортранс", услугами наземного пассажирского транспорта в Москве ежедневно пользуются пять с половиной миллионов человек. И среди них около 60 процентов пассажиров пользуются правом на льготный проезд.

Депутаты запретят "черную" технику

Депутаты Московской городской думы намерены принять закон, запрещающий продажу любой электроники без сопровождения оригиналов документов. Как пояснил зампред комиссии по безопасности Мосгордумы Сергей Гончаров, закон может быть принят на осенней сессии, если не будет большого количества поправок.

Муровцы поймали воров-трубочистов

Воров-домушников, выносивших добро из чужих квартир через систему вентиляции, задержали на днях сыщики МУРа. Несколько месяцев назад в УВД по ЮВАО с заявлениями о квартирных кражах начали обращаться жильцы квартир, расположенных на последних этажах. Воры пробирались на чердак, затем проникали в шахту воздуховодов. Полицейские получили оперативные данные о том, что к преступлениям причастны двое ранее судимых за квартирные кражи. За подозреваемыми был установлен негласный контроль. После очередной кражи сыщики нагрянули в логово воров в Подмосковье. В результате были изъяты пропавшие вещи. Все трое арестованы.

ЗИЛ: массовых увольнений не было

На заводе ЗИЛ не было и не планируется массовых увольнений. Напротив, утверждают на ЗИЛе, запланированная модернизация предприятия, хотя и предполагает сокращение 300 сотрудников с 15 октября 2012 года, в дальнейшем повлечет увеличение рабочих мест. "По мере роста эффективности производства и увеличения количества новых рабочих мест потребность в квалифицированных специалистах составит не менее 33,5 тысяч человек", обещают в пресс-службе ЗИЛа. Столичные власти намерены превратить ЗИЛ в инновационную площадку, где будет концентрироваться высокотехнологичное производство. "По плану новое предприятие должно быть запущено в декабре 2012 года", сообщает пресс-служба АМО ЗИЛ. Ожидается, что выпуск коммерческой техники составит до 120 тысяч автомобилей в год, когда производство полностью выйдет на проектную мощность.

Серебряный бор благоустроят без застроек и ограждений

В субботу, 4 августа, рассерженные горожане митинговали у памятника героям-ополченцам на пересечении улицы Народного ополчения и проспекта Маршала Жукова.

На сей раз у горожан было целых два повода рассердиться: во-первых, столичные власти ведут работы по благоустройству в Серебряном бору, а во-вторых, улицу Народного ополчения в скором времени сделают частью Северо-Западной хорды. Обсуждение скорректированного по замечаниям жителей проекта реконструкции улицы Народного ополчения пройдет уже на следующей неделе.

Детишкам помогут всем городом

В конце августа в столице пройдет акция "Семья помогает семье: Готовимся к школе!". Все желающие смогут помочь детишкам из малообеспеченных семей собраться в первый класс. Школьникам из малоимущих семей нужна одежда, обувь, канцелярские товары и другие необходимые в учебном быту вещи. 25 августа на базе столичных центров социальной помощи семье и детям откроются 19 пунктов по приему материальной помощи от населения и спонсоров. И это только стационарные пункты, число передвижных будет измеряться сотнями.

Леди на велосипеде: праздник красоты и спорта

Воздушные платья, кружевные перчатки, высокие прически с пышными живыми цветами, крупные броши и шляпки-таблетки. Вы думаете, конкурс красоты? Нет, это - велопробег!

В воскресенье, 5 августа, в Сокольниках прошло необычное мероприятие - первый в Россиивелопарад "Леди на велосипеде". Парад – тематический. Все участницы должны быть одеты по моде 60-х годов прошлого столетия. Организаторы позаботились не только о самих участницах – открыли бесплатный прокат велосипедов, но и посетителях – в парке работали выставка настоящих ретровелосипедов и ретрофотографии.

"Вечерняя Москва", понедельник, 6 августа