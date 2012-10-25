Стоимость вторичного жилья на западе Москвы приближается к ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость квадратного метра на западе Москвы стремительно растет, приближаясь к показателям Центрального округа.

"Западный административный округ характеризуется благоприятной экологической ситуацией, удобной транспортной доступностью и замечательной инфраструктурой", – цитирует "Интерфакс" слова управляющего партнера офиса "Университет" холдинга "Миэль" Аллы Вишневской.

Она отметила, что покупателей бизнес-класса привлекает в ЗАО широкий выбор высококачественного жилья.

Предложение квартир в округе составляет порядка 12,8% от всего предложения на вторичном рынке.

В ЗАО наибольшее количество квартир представлено в монолитных (42,4%) и панельных домах (39,1%), меньше – в кирпичных (18,5%). В агентстве "Миэль" отмечают, что максимальным спросом пользуются квартиры в современных домах с качественным ремонтом.