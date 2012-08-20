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Экология

20 августа 2012, 12:35

В долине реки Сетунь снесли незаконные постройки

ЗАО экология снос департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы незаконные постройки парки и пешеходные зоны

М24 / Наталья Янковенко

На территории московского природного заказника "Долина реки Сетунь" были снесены две незаконные постройки общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров.

Одной из этих построек была станция по техобслуживанию автомобилей ЗАО "Автолюкс". Она занимала площадь более 1,5 тысячи квадратных метров. Второй постройкой, площадью свыше 9,6 тысячи квадратных метров, была база по производству бетона ЗАО "Бетон МСМ-1". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, оба предприятия занимали земельные участки самовольно, не оформив надлежащим образом земельно-правовые отношения. Кроме того, их деятельность не соответствовала назначению природоохранной зоны, что идет вразрез с законодательством. За эти правонарушения владельцы построек неоднократно привлекались к административной ответственности.

После вывоза строительного мусора земли на данных территориях будут рекультивированы.

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