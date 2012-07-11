Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

11 июля 2012, 12:46

Пляжную зону в московском парке «Фили» откроют 15 июля

ЗАО пляжи отдых Департамент культуры Москвы жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Пляжная зона, расположенная вдоль береговой линии Москвы-реки на территории парка «Фили», будет открыта 15 июля, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.

Пляж оснастят шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания и душем. В ближайшее время будут установлены и плавучие бассейны «Пляж-понтон» с тремя купальнями для взрослых и детей.

«В зоне отдыха отремонтированы спортивные площадки для занятий уличным и пляжным волейболом, пляжным футболом и установлена площадка с силовыми тренажерами WorkOut. В день открытия пляжа пройдут тренировки с инструктором и спортивные соревнования среди команд ЗАО г. Москвы по волейболу и футболу», - отмечается в материалах.

По данным ведомства, в конце июля будет открыт еще один пляж - в парке Сокольники.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать