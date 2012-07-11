Пляжную зону в московском парке «Фили» откроют 15 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Пляжная зона, расположенная вдоль береговой линии Москвы-реки на территории парка «Фили», будет открыта 15 июля, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.

Пляж оснастят шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания и душем. В ближайшее время будут установлены и плавучие бассейны «Пляж-понтон» с тремя купальнями для взрослых и детей.

«В зоне отдыха отремонтированы спортивные площадки для занятий уличным и пляжным волейболом, пляжным футболом и установлена площадка с силовыми тренажерами WorkOut. В день открытия пляжа пройдут тренировки с инструктором и спортивные соревнования среди команд ЗАО г. Москвы по волейболу и футболу», - отмечается в материалах.

По данным ведомства, в конце июля будет открыт еще один пляж - в парке Сокольники.