Пятнадцатилетний чемпион Москвы по тяжелой атлетике выбросился из окна

В московском районе Крылатское в ночь на 1 октября погиб пятнадцатилетний штангист, трехкратный чемпион Москвы Игорь Тепикин.

По факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, юноша выбросился с 17 этажа дома 12 по Осеннему бульвару.

Одним из последних выступлений Тепикина было участие в Первенстве Москвы по тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет. На соревнованиях он был одним из самых младших спортсменов.

В итоге юноша занял 7-е место. По словам его тренера, Тепикин реально оценивал свои силы и не претендовал на победу. Однако следователи считают, что именно эта неудача могла подтолкнуть юношу к самоубийству.