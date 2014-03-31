В Москве и области открылись школы для молодоженов

Московским молодоженам расскажут об их совместимости

При подмосковных ЗАГСах открылись школы молодой семьи. Перед заключением брака будущие молодожены смогут узнать, насколько они совместимы. Такую услугу предоставляют в Люберцах, Домодедово и Можайске. Подобные заведения начали появляться и в Москве.

"Главная задача специалистов, работающих в этих школах, – научить молодых людей договариваться друг с другом, ведь у каждого из них бывают совершенно разные ожидания. Мы учим их видеть и принимать друг друга такими, какие они есть", - рассказала в эфире радио "Москва FM" семейный психолог, ведущая тренинга "Школа молодой семьи" Юлия Дремина.

По ее словам, в основном за консультациями и помощью обращаются люди в возрасте 25-30 лет, в 18-20 лет об этом еще не думают. Чаще приходят, конечно, девушки.

"Основные проблемы, с которыми обращаются молодые пары, – это непонимание друг друга, но самая популярная – "почему он/она изменились после свадьбы?", незнание, что делать дальше", - отметила Дремина.

Обратиться к специалистам при ЗАГСах могут также пары, испытывающие трудности и проблемы в семейных отношениях и подавшие заявление на развод. По мнению экспертов, беседа с психологом для желающих развестись просто необходима и поможет сохранить многие семьи, пишет газета "Известия".