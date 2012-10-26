В Петровском путевом дворце начали регистрировать свадьбы

В Петровском путевом дворце в пятницу, 26 октября, начались торжественные церемонии бракосочетания. Заявления на регистрацию принимает Тверской отдел ЗАГСа

В Петровском путевом дворце в пятницу, 26 октября, начались торжественные церемонии бракосочетания. В следующий раз молодоженов здесь ждут 24 ноября, 7, 8 и 12 декабря.

Заявления на регистрацию во дворце принимает Тверской отдел ЗАГСа.

Свадьбы на выезде становятся все более популярными среди москвичей. Только за первое полугодие этого года 600 пар оформили отношения в исторических местах.

Всего их в Москве 9 таких площадок, в том числе усадьбы Голициных, и "Останкино", а также Поклонная гора. Теперь список пополнил и Путевой дворец.