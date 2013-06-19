Подвесной ЗАГС на Живописном мосту откроют после монтажа лифтов

Фото: stroi.mos.ru

ЗАГС на Живописном мосту сможет принять первых молодоженов уже в конце этого года, когда введут в эксплуатацию новые лифты. Задержка с открытием дворца бракосочетания была вызвана необходимостью заменить лифтовое оборудование, рассказал и.о. главы департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодня строительные работы полностью завершены. Остается только заменить лифты на новые, как того требует конструкция моста. Изготовить их по индивидуальному проекту должны этим летом, а первые свадьбы в стеклянном эллипсоиде под аркой Живописного моста пройдут в конце года.

Андрей Бочкарев также напомнил, что сроки ввода объекта сдвинулись из-за изменений в проекта. Изначально на мосту предполагалось разместить ресторан, но от идеи решили отказаться, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Новый ЗАГС будет состоять из двух залов. Главный со смотровой площадкой будет находиться на подвесной конструкции на высоте ста метров, а второй - внизу, на земле. Перед входом в ЗАГС разбит небольшой парк. В нем планируется создать "Аллею влюбленных".