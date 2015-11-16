Столичные ЗАГСы могут предложить молодоженам регистрацию в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичные ЗАГСы могут предложить молодоженам регистрацию брака в новогоднюю ночь. Об этом m24.ru рассказала пресс-секретарь управления ЗАГС по Москве Евгения Смирнова. По ее словам, такая возможность может быть рассмотрена, особенно если поступят заявки от желающих заключить брак именно в эту ночь. Подобную услугу уже готов оказать главный дворец бракосочетаний Московской области. Чтобы успеть пожениться под бой курантов, подмосковные пары должны подать заявление не позднее 29 ноября.

"Если у молодоженов есть такое пожелание, то пусть обращаются, мы рассмотрим такую возможность", - сказала Смирнова.

Сегодня в Москве действует 5 дворцов бракосочетаний и 26 отделов ЗАГС. Столичные молодожены могут подать заявление о регистрации брака в один из них. Это можно сделать лично или через портал госуслуг. При этом необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Заявления принимаются не менее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты бракосочетания.



Возможность зарегистрировать брак в новогоднюю ночь готов предоставить молодоженам ЗАГС Московской области . Всем, кто хочет расписаться под бой курантов, необходимо подать заявления не позднее 29 ноября. Предполагается, что 31 декабря будет работать дворец бракосочетаний в подмосковной Барвихе, однако при необходимости могут быть подключены ЗАГСы других районов, отмечают в пресс-службе областного управления.

Специалист по организации свадеб Олег Алмаев отмечает, что желающие пожениться в новогоднюю ночь обязательно найдутся.

"Новый год – традиционно теплый семейный праздник, символ новой жизни. Очень часто предложения руки и сердца делаются именно в эту ночь. Поэтому, конечно, найдутся те, кто захочет совместить два праздника: Новый год и свадьбу. С другой стороны, большинство граждан предпочитают отмечать Новый год за праздничным столом, поэтому вряд ли таких желающих будет очень много", – рассказал он.

Эксперт добавил также, что организация свадьбы 31 декабря таит в себе ряд трудностей. "В первую очередь, это сопряжено с немалыми расходами. В "красивые" даты типа "12.12.12" цены на все, связанное со свадьбами, подскакивают в несколько раз. Уверен, такое же повышение будет и 31 декабря. К тому же сложно будет найти свободный ресторан. Не менее сложно добираться куда-либо в ночь 31-го декабря", – заключил собеседник m24.ru.

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов считает, что руководство ЗАГС не столкнется с трудностями, если решит продлить время работы дворцов бракосочетаний 31 декабря.

"Нет ничего особенного в том, чтобы работать в новогоднюю ночь. Это обычная практика для многих специалистов: машинистов, врачей, продавцов и сотрудников ресторанов, например. Поэтому руководству достаточно заранее объявить о своем решении и выбрать тех, кто будет дежурить в эту ночь, – пояснил Сивогривов. – Сотрудника нужно заинтересовать, и сделать это достаточно легко. Можно, например, пообещать отгул в любой другой день. Но лучше всего оплатить сверхурочные или выписать премию. Это наиболее простой и эффективный способ".

Напомним, что жители столицы могут зарегистрировать брак в любом природном парке Москвы. Кроме того, пожениться можно на территории десяти исторических и культурных достопримечательностей Подмосковья, среди которых дом-музей Петра Чайковского в Клину, усадьба Мараевых, музей-заповедник Антона Чехова "Мелихово" и другие. А в столице могут ввести функцию развода по интернету для пар, у которых нет детей и претензий друг к другу.

Отметим также, что в последнее время стоимость свадеб в Москве значительно увеличилась. Цены на меню в ресторане для свадебных банкетов выросли приблизительно на треть, на 25% подорожали услуги свадебного ведущего. Но больше всего выросла стоимость цветов, так как их, в основном, привозят из заграницы.