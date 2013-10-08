Карта "Молодожены Москвы" доступна при подаче заявления в ЗАГС онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

При подаче заявления на регистрацию брака онлайн будущим супругам доступна дисконтная карта "Молодожены Москвы", информирует пресс-служба Управления записи актов гражданского состояния города Москвы.

"Вам достаточно обратиться в любой отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания с просьбой о получении карты, и сотрудник учреждения выдаст вам брошюру, содержащую пластиковую карту "Молодожены Москвы" и список компаний, предоставляющих скидки и подарки по этой карте", - говорится в сообщении.

Сейчас участниками данной дисконтной программы являются ведущие компании свадебного рынка Москвы, а с помощью карты смогли сэкономить более 870 000 пар, добавляется в материале.

Напомним, в Москве расширили возможности электронной регистрации брака. Теперь подать заявление можно будет по интернету.

Будущие молодожены могут скрепить своими электронными подписями заявление на бракосочетание и вместе с ним подтвердить дату церемонии на московском портале госуслуг. При этом подпись – это логин и пароль, полученные при авторизации на сайте с помощью адреса электронной почты и номера страхового свидетельства. При подаче заявления будущие супруги даже могут заполнить заявления друг на друга, главное, чтобы оба электронных бланка были ими подтверждены в цифровом виде.

Полностью в электронном виде услуга доступна пока только для Дворца бракосочетания №1 и Перовского отдела ЗАГС, которые остаются самыми популярными у столичных молодоженов. Остальные дворцы бракосочетаний будут включены в систему в течение осени.