Заявления в ЗАГС от несовершеннолетних в области рассмотрят за 15 дней

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Заявления, поданные в ЗАГС несовершеннолетними, в Московской области будут рассматривать за 15 дней вместо прежних 20 дней. Соответствующий закон приняла Мособлдума.

"Главным управлением был рассчитан минимально возможный срок проведения процедуры рассмотрения заявлений несовершеннолетних – 15 дней", – приводит слова начальника Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области Елены Филатовой Агентство "Москва".

Что касается ситуации в столице, то по закону дата регистрации не зависит от того, какие именно – совершеннолетние или несовершеннолетние - граждане хотят заключить брак. "С наличием уважительных причин сокращение срока есть, неуважительные должны подтверждаться документально", – рассказала m24.ru пресс-секретарь управления ЗАГС Москвы Евгения Смирнова.

Она также отметила, что в Москве нет проблемы ранних браков. "В Подмосковье принят закон, что лица младше 16 лет могут регистрировать брак, начиная с 14 лет. В Москве такой закон не принят. В соответствии с семейным кодексом РФ в 16 лет можно зарегистрировать брак только при наличии разрешения органов опеки и попечительства. Таких граждан очень мало, буквально 300–500 человек в год", – заключила Смирнова.

Ранее сообщалось, что работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам 10-дневный отпуск после свадьбы. C такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал о плюсах этого нововведения.

"Сейчас у нас трудовое законодательство говорит о том, что если человек регистрирует брак, работодатель обязан предоставить ему 5-дневный отпуск за свой счет. Мы же вводим обязанность работодателя оплатить 10-дневный отпуск, если человек создает семью.

Во-первых, это определенный стимул, чтобы в нашем обществе официально регистрировались отношения. И самое главное, это позволит изменить отношение работодателя к работнику. Зачастую сейчас отношения работодателя к сотрудникам вообще не входит ни в какие рамки. Их используют как материал для бизнеса", – пояснил он.

Согласно поправкам, дополнительный оплачиваемый отпуск в случае заключения брака может быть использован работником в течение 30 дней со дня заключения брака, в том числе по частям.

Напомним, 1 декабря прошлого года большинство столичных ЗАГСов перешли на электронную систему приема заявлений. С начала года услуга стала доступна для всех ЗАГСов Москвы. Подать онлайн-заявление можно на портале госуслуг.