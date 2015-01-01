Пенсии и акцизы: какие законы вступают в силу 1 января

С Нового года в России вступает в силу ряд законов и правил

С 1 января 2015 года россиян ждет сразу несколько изменений в законодательстве, передает телеканал "Москва 24". Пенсии будут рассчитывать по новой формуле, а материнский капитал проиндексируют.

Оплата труда, пенсии и материнский капитал

Минимальный размер оплаты труда в России с начала года увеличится на 411 рублей и составит 5965 рублей в месяц.

Материнский капитал сохранится и снова будет проиндексирован. Его размер увеличится до 453000 против нынешних 429500 рублей.

Трудовая пенсия разделится на две части - страховую и накопительную. Расчет страховой будет осуществляться по новой формуле - не в рублях, а в пенсионных коэффициентах или баллах. Количество баллов будет зависеть от величины заработной платы, стажа работы и возраста выхода на пенсию.

Работа ЗАГСов

Зарегистрировать брак в 2015 году станет дороже. Регистрация обойдется в 350 рублей.

Расторжение брака через суд подорожает до 650 рублей.

Смена фамилии обойдется не в тысячу рублей, как раньше, а в 1600 рублей.

Паспорта

Пошлина за выдачу обычного загранпаспорта вырастет до 2000 рублей, а для детей до 14 лет - до 1000 рублей.

Биометрический загранпаспорт обойдется в 3500 тысячи рублей. Для детей до 14 лет его стоимость вырастет до полутора тысяч рублей.

Кроме того, вводится обязательное снятие отпечатков пальцев для получения биометрического паспорта.

За получение паспорта гражданина России нужно будет заплатить 300 рублей вместо 200. За восстановление потерянного документа - 1500 рублей вместо 500.

Водительские права

Пластиковые водительские права обойдутся в 2000 рублей, а бумажные - в 500. Регистрация автомобиля будет стоить 2000 рублей, то есть на 500 рублей дороже, чем раньше.

Проезд в электричках

С 1 января на 9 процентов подорожает проезд в подмосковных электричках. Стоимость за каждые 10 километров вырастет до 19 рублей.

Трудовые мигранты

Трудовые мигранты, въезжающие на территорию России без визы, с 1 января будут в обязательном порядке получать персональный патент. Пошлина за него составит 3000 рублей для физических лиц и 5000 - для юридических. Ранее работодатели нанимали мигрантов в пределах ежегодных квот.

Кроме того, иностранные граждане, обращающиеся за видом на жительство, разрешением на временное проживание или работу в России, должны будут подтверждать знание русского языка, истории и законодательства нашей страны.

К тому же, теперь граждане Таджикистана, Киргизии и Украины смогут въезжать на территорию России только по заграничным паспортам. По внутренним паспортам своих стран заехать к нам смогут только жители Белоруссии и Казахстана.

Акцизы

С 1 января увеличатся акцизы на бензин, алкоголь и табак.

Акцизы на алкоголь крепостью до 9 процентов вырастут на 25 процентов за каждый литр содержащегося в нем спирта. Если содержание этилового спирта больше 9 процентов, акцизы вырастут на 20 процентов. На те же 20 процентов вырастут и ставки акцизов на сигареты. На автомобильный бензин ставки акцизов в среднем увеличатся на 17,5 процентов.