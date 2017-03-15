Досрочные президентские выборы пройдут в Южной Корее 9 мая

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9 мая в Южной Корее пройдут досрочные президентские выборы, сообщает РИА Новости.
Выборы пройдут в связи с отстранением по импичменту президента Пак Кын Хе. Наиболее перспективным кандидатом называют экс-лидера Демократической партии Мун Чжэ Ина, который в 2012 году проиграл Пак Кын Хе.
Обстоятельства дела стали поводом для импичмента. Сама Цой Сун Силь в настоящее время находится под арестом по подозрению в том, что она вымогала большие суммы у крупных южнокорейских компаний.
Пак Кын Хе отстранили от власти, обязанности президента пока исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.