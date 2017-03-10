Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Пак Кын Хе

Импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе был утвержден Конституционным судом страны, сообщает "Лента.ру".

В результате этого решения, Пак Кын Хе станет первым в истории Южной Кореи президентом, вынужденным сложить свои полномочия.

Новые президентские выборы состоятся через 60 дней.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. За отстранение президента от власти проголосовали 234 из 300 депутатов.

Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Чхве Сун Силь. Женщину, которая не занимала никаких постов в администрации, обвинили во вмешательстве в государственные дела при попустительстве главы государства. Сама Чхве Сун Силь в настоящее время находится под арестом по подозрению в том, что она вымогала у крупных южнокорейских компаний и некоммерческих фондов сумму в 77,4 миллиарда вон, или 65,6 миллиона долларов США.

