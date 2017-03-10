Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Пак Кын Хе

Фото: wikipedia.org
Импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе был утвержден Конституционным судом страны, сообщает "Лента.ру".
В результате этого решения, Пак Кын Хе станет первым в истории Южной Кореи президентом, вынужденным сложить свои полномочия.
Новые президентские выборы состоятся через 60 дней.
Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Чхве Сун Силь. Женщину, которая не занимала никаких постов в администрации, обвинили во вмешательстве в государственные дела при попустительстве главы государства. Сама Чхве Сун Силь в настоящее время находится под арестом по подозрению в том, что она вымогала у крупных южнокорейских компаний и некоммерческих фондов сумму в 77,4 миллиарда вон, или 65,6 миллиона долларов США.