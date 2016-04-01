Российская биатлонистка перешла в сборную Южной Кореи

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Российская биатлонистка Анна Фролина приняла гражданство Южной Кореи. Отечественным любителям этого вида спорта она известна под фамилией Булыгина, сообщает "Р-Спорт".

Причиной перехода стал отказ российских тренеров от услуг Булыгиной в основном составе сборной России. Спортсменка выбыла из числа тех, кто участвует в Кубке мира.

Естественно, это сразу же отразилось на ее перспективах попасть на Олимпийские игры в составе национальной команды России. Булыгина не участвовала в сочинской Олимпиаде, не попадет и на следующую.

Поэтому она решила перейти в сборную Южной Кореи, где собственных сильных биатлонисток нет.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Булыгина будет выступать под фамилией Со. В переводе с корейского это означает "западная".