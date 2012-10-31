Режиссер Юрий Любимов впал в кому

Режиссер Юрий Любимов впал в кому днем 30 октября. Режиссер был госпитализирован с сердечным приступом в 23-ю городскую больницу 12 октября. Врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

Врачи не дают никаких комментариев. Пока известно только то, что, несмотря на все усилия врачей, Любимов не выходит из комы.

30 сентября режиссеру исполнилось 95 лет. Он отметил юбилей в Вахтанговском театре.

Будущий народный артист России родился в 1917 году в Ярославце. Его отец был купцом, а мать - учительницей. В 1922 году семья Любимова переехала в Москву. В период репрессий родители Юрия Любимова были арестованы.

В 1934 году будущий режиссер и актер был принят в студию при МХАТе 2-м. В 1936 году театр был закрыт, и Любимов перевелся в Театральное училище имени Щукина при Театре Вахтангова, которое окончил в 1939 году.

Затем Юрий Любимов участвовал в Советско-финской войне, а в период Великой Отечественной войны в составе Ансамбля песни и пляски НКВД выступал прямо на линии фронта.

В 1946 году Любимов был принят в труппу Театра Вахтангова, где в 1959 году дебютировал как режиссер, поставив пьесу А. Галича "Много ли человеку надо". В 1963 году поставил пьесу Брехта "Добрый человек из Сезуана", исполнители которой в 1964 году составили ядро труппы Театра на Таганке.

В 1984 году во время нахождения в Лондоне Юрий Любимов был лишен гражданства СССР. Это произошло после его интервью газете Times, где режиссер высказывал свою критическую позицию по поводу культурной политики в СССР. В тот год лишили его и должности худрука Театра на Таганке. Однако режиссер продолжил успешно работать за границей, в том числе ставить оперные спектакли для Ла Скала, Гранд-опера и Ковент-Гарден.

В мае 1988 года Юрий Любимов вернулся в Москву, а через год ему вернули советское гражданство. Он снова стал художественным руководителем Театра на Таганке и начал ставить ранее запрещенные спектакли. Однако отношение к нему было далеко не идеальным, и в результате раскола большая часть актеров в 1993 году ушла из театра и образовала "Содружество актеров Таганки". Юрию Любимову снова пришлось восстанавливать свой театр практически с нуля.

В 2011 году режиссер ушел из Театра на Таганке из-за конфликтов с московским департаментом культуры и труппой театра. При этом он не прекратил свою творческую деятельность: в 2012 году он представил в Театре Вахтангова 4-часовую постановку "Бесов" Достоевского. На декабрь 2012 года была запланирована премьера оперы Бородина "Князь Игорь" в Большом театре в постановке Любимова.

Рабочий стаж Юрия Любимова на данный момент - 81 год.